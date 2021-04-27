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Общество

За хранение наркотиков и разбой трое великолучан получили тюремные сроки

В Великих Луках трое местных жителей отправились в колонию за незаконное хранение наркотиков и разбойное нападение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук. 

17 января 2019 года 34-летний гражданин продал 1,91 грамма марихуаны. 2 февраля 2019 года этот же мужчина с другом в съемной квартире совершили разбойное нападение на хозяина, украв мобильные телефоны, деньги, ущерб составил 8 тысяч рублей. 11 ноября 2019 года мужчина в гаражах на улице Печорской в Великих Луках вместе с другим своим знакомым купил и хранил наркотическое средство 2-пирролидин, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 211,5 грамма, что является особо крупным размером. 

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1, части 2 статьи 162 и части 3 статьи 228 УК РФ. Приговором Великолукского городского суда трое великолучан признаны виновными, им назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 7 месяцев до 7 лет 6 месяцев, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы, подлежащим к отбытию после освобождения из колонии соответствующего режима.

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