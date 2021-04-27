«Россети» подключили к электросетям два новых детских сада в Псковской области

09:13, 27 апреля 2021, ПАИ

«Россети Северо-Запад» подключили к электросетям два новых детских сада в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Дошкольным учреждениям обеспечено почти 200 кВт мощности. Комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в новом детском саду «Красная шапочка». Вход здесь оборудован пандусом, в здании - широкие дверные проемы, специальная санитарная комната, кабинеты для занятий с логопедом и психологом.

Образовательные программы здесь адаптированы для детей, требующих специальной коррекционной помощи.

Еще один современный детский сад в Великих Луках «МоЗайка» открылся в перспективном микрорайоне города, где живет много молодых семей.

Объекты были построены по нацпроекту «Демография». Посещать их смогут 280 детей.