59-летний мужчина пострадал при пожаре в Невельском районе

09:35, 27 апреля 2021, ПАИ

59-летний мужчина пострадал при пожаре в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

26 апреля в 20:19 в деревне Глинчино произошло возгорание жилого дома и двух хозяйственных построек. В результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина с термическими ожогами лица доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.

Причиной пожара стала неисправность газового оборудования.