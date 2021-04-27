59-летний мужчина пострадал при пожаре в Невельском районе
59-летний мужчина пострадал при пожаре в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
26 апреля в 20:19 в деревне Глинчино произошло возгорание жилого дома и двух хозяйственных построек. В результате пожара пострадал хозяин дома. Мужчина с термическими ожогами лица доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.
Причиной пожара стала неисправность газового оборудования.
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