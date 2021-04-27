Более 345 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:38, 27 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 281 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 345 339, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 36 057 случаев заражения коронавирусом, 26 422 пациента выздоровело, 331 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.