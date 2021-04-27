Праздник псковского пирога переносится на 11 сентября
Праздник псковского пирога переносится на 11 сентября, сообщила Псковскому агентству информации одна из организаторов мероприятия Ольга Банникова.
«В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и продлением карантинных ограничений оргкомитет Праздника псковского пирога принял решение о переносе мероприятия на 11 сентября 2021 года», - уточнила она.
Ранее сообщалось, что праздник должен был состояться 15 мая.
Сейчас в Пскове подводят итоги школьного конкурса «Семейный псковский пирог».
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