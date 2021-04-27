138 тысяч россиян не смогли сдать экзамен на права по новым правилам
После вступления в силу 1 апреля нового административного регламента на право управления автомобилем экзамен не смогли сдать 138 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. За этот период было выдано более 71 тыс. водительских удостоверений.
В МВД отметили, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно управляют транспортным средством.
Новый регламент вступил в силу с 1 апреля. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.
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