138 тысяч россиян не смогли сдать экзамен на права по новым правилам

11:15, 27 апреля 2021, ПАИ

После вступления в силу 1 апреля нового административного регламента на право управления автомобилем экзамен не смогли сдать 138 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. За этот период было выдано более 71 тыс. водительских удостоверений.

В МВД отметили, что чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество, нарушают требования дорожной разметки, не включают указатели поворота и неуверенно управляют транспортным средством.

Новый регламент вступил в силу с 1 апреля. Ключевым изменением стал отказ от проверки первоначальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена.