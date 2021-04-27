63 единицы оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю

10:08, 27 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии изъяли 63 единицы гражданского оружия за неделю с 19 по 25 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

За неделю было проведено 84 проверки обеспечения сохранности гражданского оружия, выявлено 21 административное правонарушение.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через «Госуслуги». При подаче электронного заявления действует скидка в размере 30%.