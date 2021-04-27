Школьники и студенты могут помочь зубным щеткам стать тротуаром

10:08, 27 апреля 2021, ПАИ

Движение ЭКА и компания SPLAT запустили акцию «#ЩеткаСдавайся» для школьников и студентов со всей России. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в ходе акции будет вестись сбор использованных зубных щеток с последующей отправкой на переработку. Самые активные участники получат награды.

Принять участие в акции могут учащиеся любого образовательного учреждения индивидуально или командой единомышленников. Для этого нужно выбрать формат участия и собрать использованные зубные щетки для передачи на переработку в специальные контейнеры, установленные в магазинах торговой сети «Перекрёсток» в период с 26 апреля по 26 мая. Собранное вторсырье будет использовано для изготовления тротуарной плитки. Подробности можно узнать на сайте акции щеткасдавайся.рф

Результаты акции будут объявлены 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

Акция «#ЩеткаСдавайся» проходит уже во второй раз. В прошлом году удалось собрать более 1800 зубных щеток, которые были отправлены на переработку.