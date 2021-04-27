53 выздоровевших аиста выпустили в дикую природу в Гдовском районе

13:15, 27 апреля 2021, ПАИ

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В волонтёрском центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе после лечения выпустили на свободу 53 аиста. Об этом сообщается в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказала руководительница центра Марина Сиденко, после реабилитации подопечные птицы были выпущены на свободу, но большая часть из них не захотела покинуть насиженное место. Улетели только несколько птиц, в том числе аист Кай из Мурманска.

Приют «Дом аиста» уже несколько лет на безвозмездной основе помогает вернуться в природу аистам из Северо-Западного и Центрального федеральных округов.