До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля

11:32, 27 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области 28 апреля ожидается до -2 градусов и мокрый снег с дождём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

ПО данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду на территории региона ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём от +6 до +11 градусов.