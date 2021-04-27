Отменены результаты торгов на ремонт Рижского проспекта в Пскове

12:15, 27 апреля 2021, ПАИ

УФАС России по Псковской области отменило результаты торгов на выполнение работ по ремонту Рижского проспекта в Пскове. Такое решение вынесла комиссия управления по итогам рассмотрения двух жалоб на положение конкурсной документации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.

Сумма контракта составила 117 451 427 рублей. Согласно контракту, победителю было необходимо выполнить ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской.

Изучив положение конкурсной документации, комиссия УФАС пришла к выводу, что заказчик неправомерно установил критерий оценки квалификации участников в части подтверждения опыта работ по ремонту автомобильных дорог. Согласно документам закупки, потенциальный подрядчик должен был представить опыт исполнения контрактов, заключённых только в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Комиссия сочла, что этот критерий нельзя рассматривать как объективный и правомерный, поскольку он создаёт неравные стартовые условия и нарушает принципы обеспечения конкуренции.

«Мы неоднократно разъясняли заказчикам, что главное, чтобы у подрядчиков был опыт выполнения работ по ремонту, а как он его получил – на торгах, на субподряде или выполняя работы по «прямым договорам» – не имеет значения, иначе это ограничивает количество участников на торгах», – отметила руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.