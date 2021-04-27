«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку

12:21, 27 апреля 2021, ПАИ

На детскую площадку в деревне Неёлово-1 на улице Юбилейная, 19Б пожаловался местный житель Евгений Иванов на сайте губернатора Псковской области.

Житель деревни отметил, что дом не принадлежит никакому ТСЖ и находится на балансе администрации Псковского района. Он рассказал, что на детской площадки в грязи стоят скамейки, карусель, которые находятся в аварийном состоянии.

«Уже больше 10 лет мы просим благоустроить детскую площадку, но нас за людей, видимо, не считают», - возмутился пскович, приведя в пример детские площадки в крупных поселениях, где они безопасные.

Некоторые из детей, по словам местного жителя, уже получили травмы. При этом данная детская площадка не вошла в проект «Формирование комфортной городской среды».

«Почему дети в поселениях поменьше должны рисковать своим здоровьем на травмоопасных площадках, - отметил пскович. – Неужели дети в менее крупных посёлках недостойны ходить по заасфальтированной дорожке, играть на безопасной площадке».

Ответственной за решение этого вопроса назначена глава Псковского района Наталья Федорова.