Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку

Фото здесь и далее Евгения Иванова

На детскую площадку в деревне Неёлово-1 на улице Юбилейная, 19Б пожаловался местный житель Евгений Иванов на сайте губернатора Псковской области.

Житель деревни отметил, что дом не принадлежит никакому ТСЖ и находится на балансе администрации Псковского района. Он рассказал, что на детской площадки в грязи стоят скамейки, карусель, которые находятся в аварийном состоянии.

«Уже больше 10 лет мы просим благоустроить детскую площадку, но нас за людей, видимо, не считают», - возмутился пскович, приведя в пример детские площадки в крупных поселениях, где они безопасные.

Некоторые из детей, по словам местного жителя, уже получили травмы. При этом данная детская площадка не вошла в проект «Формирование комфортной городской среды».

«Почему дети в поселениях поменьше должны рисковать своим здоровьем на травмоопасных площадках, - отметил пскович. – Неужели дети в менее крупных посёлках недостойны ходить по заасфальтированной дорожке, играть на безопасной площадке».

Ответственной за решение этого вопроса назначена глава Псковского района Наталья Федорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку
27 апреля 2021

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае
27 апреля 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 334
27 апреля 2021

До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля
27 апреля 2021

3000 клёнов и дубов посадят в окрестностях Изборска
27 апреля 2021

138 тысяч россиян не смогли сдать экзамен на права по новым правилам
27 апреля 2021

26 волонтёрских центров для оказания помощи в голосовании за объекты благоустройства работают в Псковской области
27 апреля 2021

Политик Сардана Авксентьева разработает для «Новых людей» программу развития регионов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...