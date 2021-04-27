Закрытые в квартире дети погибли при пожаре в Хакасии

13:26, 27 апреля 2021, ПАИ

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Трое детей, оставленные матерью в квартире, погибли при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России по Красноярскому краю и Хакасии.

Вчера вечером, 26 апреля, в двухэтажном доме на станции Аскиз в Хакасии произошёл пожар. По версии следствия, женщина ушла из дома, оставив запертыми в квартире на втором этаже дочерей в возрасте шести и семи лет и четырёхлетнего сына. Рассматривается версия, что пожар произошёл из-за игры детей с огнём.

Как сообщило МЧС, детей доставили в больницу в тяжёлом состоянии с отравлением угарным газом. По информации Следственного комитета, дети скончались в медучреждении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.