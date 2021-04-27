Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

12:24, 27 апреля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 039 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

26 апреля в стране зафиксировано 392 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 053 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 27 апреля в России выявлено 4 779 425 случаев заболевания коронавирусом, 4 402 678 человек выздоровело, 108 980 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 36 057 случаев заражения коронавирусом, 26 422 пациента выздоровело, 334 человека умерло.