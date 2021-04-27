Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как решить проблемы с регистрацией и получением прав в Пскове

ideanomics.ru

В жизни жителя Пскова может наступить момент, когда требуется приобрести автотранспортное средство. У будущего владельца автомобиля возникают технические трудности, которые связаны не только с выбором автотранспортного средства, но и с проведением регистрационных процедур в регионе. Необходимо купить автомобиль, грамотно составить договор купли-продажи, чтобы в дальнейшем не возникало проблем по этому поводу с налоговыми органами.

Основная процедура - постановка на учет с выдачей государственных номерных знаков Псковского региона. Все эти процедуры требуют финансовых затрат, так как нужно заплатить пошлину, добраться до пункта ГИБДД, а также потери по времени. Жителю города Пскова предоставляется 2 эффективных пути – отстоять в «живой» очереди или посредством регистрации на государственных услугах. На улице Труда, 75 в городе Пскове размещено главное отделение управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Здесь можно сдать экзамены, получить водительское удостоверение, номерные знаки, зарегистрировать автомобиль.

Основные услуги отдела управления ГИБДД УМВД по Псковской области

Если вам необходимо пересдать вождение, обратиться к сотрудникам ГИБДД, вы можете посетить отдел в городе Пскове. Популярные оказываемые услуги в таком органе:

  • регистрация автомобиля, выдача номерных знаков, оплата государственных пошлин, штрафов;
  • получение водительского удостоверения, свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов.

Также отдел управления ГИБДД УМВД в Пскове позволяет получить разрешение на внесение изменений в конструкцию автотранспортного средства, предлагая услуги МРЭО. Подробная информация содержится на сайте - ideanomics.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

Полистовский заповедник приглашает фотографов-волонтёров
27 апреля 2021

Умер исполнитель роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни»
27 апреля 2021

53 выздоровевших аиста выпустили в дикую природу в Гдовском районе
27 апреля 2021

Два моста отремонтируют в Псковской области до 15 сентября
27 апреля 2021

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку
27 апреля 2021

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае
27 апреля 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 334
27 апреля 2021

До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...