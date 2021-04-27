Как решить проблемы с регистрацией и получением прав в Пскове

12:35, 27 апреля 2021, ПАИ

В жизни жителя Пскова может наступить момент, когда требуется приобрести автотранспортное средство. У будущего владельца автомобиля возникают технические трудности, которые связаны не только с выбором автотранспортного средства, но и с проведением регистрационных процедур в регионе. Необходимо купить автомобиль, грамотно составить договор купли-продажи, чтобы в дальнейшем не возникало проблем по этому поводу с налоговыми органами.

Основная процедура - постановка на учет с выдачей государственных номерных знаков Псковского региона. Все эти процедуры требуют финансовых затрат, так как нужно заплатить пошлину, добраться до пункта ГИБДД, а также потери по времени. Жителю города Пскова предоставляется 2 эффективных пути – отстоять в «живой» очереди или посредством регистрации на государственных услугах. На улице Труда, 75 в городе Пскове размещено главное отделение управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Здесь можно сдать экзамены, получить водительское удостоверение, номерные знаки, зарегистрировать автомобиль.

Основные услуги отдела управления ГИБДД УМВД по Псковской области

Если вам необходимо пересдать вождение, обратиться к сотрудникам ГИБДД, вы можете посетить отдел в городе Пскове. Популярные оказываемые услуги в таком органе:

регистрация автомобиля, выдача номерных знаков, оплата государственных пошлин, штрафов;

получение водительского удостоверения, свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов.

Также отдел управления ГИБДД УМВД в Пскове позволяет получить разрешение на внесение изменений в конструкцию автотранспортного средства, предлагая услуги МРЭО. Подробная информация содержится на сайте - ideanomics.ru.