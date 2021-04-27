24 березы незаконно срубил житель Стругокрасненского района

13:11, 27 апреля 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе полицией выявлен факт незаконной вырубки 24 берез. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

23 апреля недалеко от села Новоселье Стругокрасненского района на территории Новосельского участкового лесничества были незаконно срублены 24 березы. По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 250 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 66-летний местный житель. Добытую древесину мужчина планировал использовать для собственных нужд.

По данному факту возбудили уголовное дело. Стражами порядка изъяты трактор, бензопила и древесина. Фигурант обязался в ближайшее время возместить причиненный им ущерб. Проводится расследование.