Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

24 березы незаконно срубил житель Стругокрасненского района

В Стругокрасненском районе полицией выявлен факт незаконной вырубки 24 берез. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

23 апреля недалеко от села Новоселье Стругокрасненского района на территории Новосельского участкового лесничества были незаконно срублены 24 березы. По предварительным данным, причиненный ущерб составил около 250 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Стругокрасненский» установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 66-летний местный житель. Добытую древесину мужчина планировал использовать для собственных нужд.

По данному факту возбудили уголовное дело. Стражами порядка изъяты трактор, бензопила и древесина. Фигурант обязался в ближайшее время возместить причиненный им ущерб. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

Полистовский заповедник приглашает фотографов-волонтёров
27 апреля 2021

Умер исполнитель роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни»
27 апреля 2021

53 выздоровевших аиста выпустили в дикую природу в Гдовском районе
27 апреля 2021

Два моста отремонтируют в Псковской области до 15 сентября
27 апреля 2021

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку
27 апреля 2021

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае
27 апреля 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 334
27 апреля 2021

До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...