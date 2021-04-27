Умер исполнитель роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни»

13:39, 27 апреля 2021, ПАИ

На 86-м году жизни умер грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Покаяние», сообщает ТАСС со ссылкой на директора Первой университетской клиники Тбилиси Левана Ратиани.

В феврале Кахи Кавсадзе госпитализировали в больницу Тбилиси с двухсторонней пневмонией. В ноябре 2020 года он переболел коронавирусом.

Кахи Кавсадзе родился 5 июня 1935 года в семье артистов. Он был ведущим актёром Тбилисского академического театра имени Руставели. Помимо «Белого солнца пустыни» и «Покаяния», Кахи Кавсадзе играл в таких советских фильмах, как «Годен к нестроевой», «Жил певчий дрозд» и многих других. Всего за свою жизнь он снялся более чем в 80 картинах и театральных работах.