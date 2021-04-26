Отборочный турнир шахматного конкурса пройдёт в Пскове 30 апреля

13:50, 27 апреля 2021, ПАИ

30 апреля 2021 года при поддержке ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта» пройдёт отборочный этап среди команд Пскова — турнир среди школьных команд-второклассников — участников конкурса Фонда Тимченко и ФШР «Шахматы в школе». Соревнования пройдут в 47-й школе по адресу: Заводская, 3, сообщили в областной федерации шахмат.

К соревнованиям допущены команды образовательных организаций города Пскова, направившие своевременно заявки для участия в конкурсе в номинации «турнир для сборных команд общеобразовательных организаций, составленных из обучающихся вторых классов». Состав команд-участников от Пскова: СОШ № 17, Лицей № 4, Гуманитарный лицей, СОШ № 2, СОШ № 9, ППК, СОШ № 9, СОШ № 23.

Система проведения соревнования установлена организаторами и состоит в двух групповых турнирах по 4 команды. Контроль времени – 20 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.

Победители групп встречаются в финале. По его итогам определят победителя, который вправе принять участие в областном отборочном этапе. Областной отборочный этап планируется провести 15 мая 2021 года в Опочке.

По итогам областного этапа лучшая команда от Псковской области направляется на всероссийские соревнования, которые проводится с 30 мая (день приезда) по 3 июня (день отъезда) 2021 года в селе Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края.

Соревнования пройдут с соблюдением требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Во время соревнований участники, спортивные судьи и иные организаторы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Без наличия СИЗов участник к игре не допускается и ему ставится поражение. При повторном нарушении данного требования участник соревнования исключается из соревнований. Участники без медицинского допуска в первенство не допускаются. Начало в 13:00.