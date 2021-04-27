Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2021»

Открыт прием заявок на VII Всероссийский конкурс личных достижений лиц старшего возраста в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Конкурс организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Для участия нужно написать историю по теме одной из номинаций и загрузить на сайт https://azbukainterneta.ru/news/d38052/ до 15 октября.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет - работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Мой интернет-проект»; «Я — интернет-звезда».

Конкурс проводится для повышения доступности государственных электронных услуг, а также для поддержки активного долголетия и формирования позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

Бетонная авиабомба люфтваффе обезврежена в Палкинском районе
27 апреля 2021

«Почта России» изменит режим работы отделений в майские праздники
27 апреля 2021

У прибывших из Индии в Псков студентов выявили коронавирус
27 апреля 2021

ФОТОФАКТ: веранды и ограждение снесли на территории детсада «Росток» в Пскове
27 апреля 2021

Павел Волков: Псков активно участвует в реализации программ приграничного сотрудничества
27 апреля 2021

Полистовский заповедник приглашает фотографов-волонтёров
27 апреля 2021

Умер исполнитель роли Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни»
27 апреля 2021

53 выздоровевших аиста выпустили в дикую природу в Гдовском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...