Псковских пенсионеров приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо интернету – 2021»

14:28, 27 апреля 2021, ПАИ

Открыт прием заявок на VII Всероссийский конкурс личных достижений лиц старшего возраста в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Конкурс организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Для участия нужно написать историю по теме одной из номинаций и загрузить на сайт https://azbukainterneta.ru/news/d38052/ до 15 октября.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет - работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Мой интернет-проект»; «Я — интернет-звезда».

Конкурс проводится для повышения доступности государственных электронных услуг, а также для поддержки активного долголетия и формирования позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий.