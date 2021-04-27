ПсковГУ бесплатно научит безработных основам SMM

14:33, 27 апреля 2021, ПАИ

ПсковГУ приглашает ищущих работу граждан пройти бесплатное обучение по программе «Основы SMM». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Программа нацелена на формирование и развитие у слушателей умений позиционирования и продвижения продукта в цифровой среде и получение навыков генерации качественного контента.

По итогам обучения граждане смогут:

находить и анализировать необходимую информацию;

использовать современные информационно-коммуникационные технологии и интернет-технологии;

освоить текстовый и графический редакторы, технологии распространения информации в соцсетях и интернет-ресурсах;

внедрить в свою профессиональную деятельность главные технологические решения и средства, приёмы и методы онлайн- и офлайн-подачи информации.

Слушатели смогут опробовать свои навыки в АНО ИД «Медиа 60», получив по итогу прохождения стажировки опыт ведения медиапаблика.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

Стать участниками бесплатного обучения могут следующие категории слушателей:

Гражданин, ищущий работу и обратившийся в органы службы занятости;

Гражданин в возрасте 50 лет и старше;

Гражданин предпенсионного возраста;

Женщина в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет;

Женщина с детьми дошкольного возраста и в поисках работы.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» ПсковГУ проведёт бесплатное обучение для граждан, ищущих работу или планирующих сменить род своей деятельности. Обучение будет проводиться по программам «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху» и «Основы SMM», а также «Документационное обеспечение деятельности организации (делопроизводитель, секретарь общего профиля)» на образовательной платформе Томского государственного университета.

Тем гражданам, которые находятся в поисках работы или обратились в органы службы занятости, предлагается выбрать курсы повышения квалификации ПсковГУ для бесплатного обучения. Начало обучения будет проводиться по мере набора групп.

Проект реализуется в рамках гранта правительства Российской Федерации, полученного Томским государственным университетом. На основании трёхстороннего соглашения, подписанного между университетами и комитетом по труду и занятости Псковской области, федеральным оператором проекта выступает ТомГУ, а региональным – ПсковГУ.