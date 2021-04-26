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Культура

Выставка живописи «Май Победный» пройдёт в Пскове 8 мая

8 мая в псковском Доме офицеров открывается выставка живописи «Май Победный», сообщается в группе художественной галереи-клуба «Псковский Монмартр» в социальной сети «ВКонтакте».

Автора, художника и педагога Александра Александрова в юные годы гитлеровцы насильственно отправили в Германию на принудительные работы. Победа для него является особенным и святым событием. На выставке представлен Псков и родной художнику Остров.

Открытие выставки в 17:00.

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