Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счёту «Моя выгода»

14:43, 27 апреля 2021, ПАИ

С 26 апреля 2021 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» на 0,20 – 0,50 п. п. Максимальная ставка по счету возрастет до 5 % годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Россельхозбанка.

«Сейчас накопительный счёт, выгодно сочетающий в себе возможности вклада и свободы действий, стал одним из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Объём средств, размещенных на таких счетах, в прошлом году вырос в 7 раз. В первом квартале текущего года рост остатков на накопительных счетах продолжился. По нашим ожиданиям, учитывая возможность гибкого управления счётом и стабильную доходность, интерес клиентов к накопительным счетам будет устойчивым наравне со срочными вкладами. Мы повышаем доходность по накопительному счету «Моя выгода», и он становится ещё привлекательнее для клиентов», – отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

При первоначальном взносе устанавливается ставка 3,8 % годовых, далее процентная ставка растет до 5 % годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счёте и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счёте в течение 12 месяцев и более.

Пополнять счёт клиенты смогут быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания «Интернет-банк» и «Мобильный банк» на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.

Пользоваться счётом можно бессрочно, а также ежедневно пополнять и снимать средства. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путём зачисления суммы процентов на счёт, увеличивая его доходность.