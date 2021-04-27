Псковские пенсионеры провели региональную онлайн-встречу «Час здоровья»

14:53, 27 апреля 2021, ПАИ

27 апреля в отделении общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области состоялась региональная онлайн-встреча «Час здоровья» по проекту «Нет лет!», поддержанному Фондом президентских грантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие было посвящено просвещению граждан пенсионного возраста в области биологических, психологических, физиологических и социальных особенностей старения, здорового образа жизни, традиционной и народной медицины. Так, главный врач Псковского областного клинического онкодиспансера Александр Юров рассказал участникам встречи о рисках возникновения онкологических заболеваний, а представители псковского Красного Креста - об оказании помощи при инсульте и инфаркте.

«Название нашего проекта «Нет лет!» говорит само за себя: чем старше мы становимся, тем больше нам хочется жить содержательней, интересней и делать для этого все возможное», - подчеркнула заместитель председателя отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Светлана Мельничук.

В тот же день при поддержке Федерации шахмат Псковской области состоялся Всероссийский шахматный лично-командный интернет-турнир среди пенсионеров. В нем также приняли участие члены регионального отделения данной общественной организации.