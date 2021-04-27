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Происшествия

В Псковской области за кражи из банкоматов осудили членов преступной группировки

Членов преступной группировки осудили за кражу нескольких миллионов рублей из банкоматов в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ноябре 2018 года мужчина решил создать преступную группу, в состав которой вовлёк несколько человек. С 15 ноября 2018 года до 15 июня 2019 года обвиняемые совершили на территории региона несколько преступлений. Так, 8 апреля 2019 года в Острове из банкомата на улице Освобождения они украли более 2,5 млн рублей. Ночью 27 мая 2019 года в Пскове они совершили покушение на кражу более 3,3 млн рублей из банкомата на Ленинградском шоссе.

Ещё два покушения на кражи денег в общей сложности на сумму более 4,4 млн рублей они совершили в 2018 и 2019 годах из банкоматов в Писковичах и Черехе.

Обвиняемому жителю Санкт-Петербурга назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Жителю Плюссы назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 8 месяцев.

Жителю Мурманской области по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год 4 месяца.

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