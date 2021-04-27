«Газпром газораспределение Псков» перешёл на промышленную эксплуатацию новой платформы расчётов и взаимодействия с абонентами

15:24, 27 апреля 2021, ПАИ

На промышленную эксплуатацию новой платформы расчётов и взаимодействия с абонентами перешла компания «Газпром газораспределение Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Первоначально данная система была внедрена в ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Это позволило интегрировать внутренние процессы компании с внешними системами, прежде всего государственными, а абонентам — получить возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн.

Следующим шагом стало объединение клиентских баз по контрагентам и договорам газораспределительной и ресурсоснабжающей организаций. Переход на промышленную эксплуатацию новой системы в «Газпром газораспределение Псков» является еще одним из этапов внедрения.

«На данный момент новая платформа расчетов и взаимодействия с абонентами координирует работу 11 отделов АО «Газпром газораспределение Псков» и предоставляет возможность отработки заявок по 47 видам услуг. В процессе формирования заявок на услуги используется единая абонентская база двух организаций. В ходе промышленной эксплуатации мы будем еще точечно донастраивать всю систему. Специалистами компании-разработчика и IT-службой ООО «Газпром межрегионгаз Псков» проводится консультирование и первичная поддержка по обращениям пользователей», — отметил заместитель исполнительного директора по общим вопросам АО «Газпром газораспределение Псков» Денис Коловняков.