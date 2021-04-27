Павел Волков: Псков активно участвует в реализации программ приграничного сотрудничества

15:22, 27 апреля 2021, ПАИ

Псков активно участвует в реализации программ приграничного сотрудничества. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Павел Волков на пресс-конференции 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что Псковская область участвует в трёх программах: «Россия – Латвия», «Россия – Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря». «Но приграничных программ вообще много – на Дальнем Востоке есть свои программы», – уточнил он.

По словам Павла Волкова, конкретно Псков участвует в девяти проектах трёх программ приграничного сотрудничества.

Смысл реализации приграничных программ – все участники в «общий котёл» скидывают определённые суммы денег, а затем на конкурсной основе каждая страна, регион, город, посёлок доказывают, почему именно они достойны участвовать в том или ином проекте приграничного сотрудничества, пояснил Павел Волков.