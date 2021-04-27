Павел Волков объяснил, что такое программы приграничного сотрудничества

15:38, 27 апреля 2021, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции 27 апреля объяснил, что такое программы приграничного сотрудничества, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Возникает ощущение, что добрые люди с Запада, из-за рубежа, дают нам денег в Россию на то, чтобы нам здесь жилось лучше. Реально такое заблуждение часто встречается, – подчеркнул Волков. – Сами по себе программы представляют партнёрства России и нескольких европейских стран».

Смысл реализации приграничных программ – все участники в «общий котёл» скидывают определённые суммы денег, а затем на конкурсной основе каждая страна, регион, город, посёлок доказывают, почему именно они достойны участвовать в том или ином проекте приграничного сотрудничества, уточнил Павел Волков.

Псковская область принимает участие в трёх программах «Россия – Латвия», «Россия – Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря». «Приграничных программ много, к примеру на Дальнем Востоке свои программы», – заметил спикер.

По словам Павла Волкова, конкретно Псков участвует в девяти проектах трёх программ приграничного сотрудничества.