ФОТОФАКТ: веранды и ограждение снесли на территории детсада «Росток» в Пскове

15:48, 27 апреля 2021, ПАИ

В Пскове на территории заброшенного детского сада «Росток» (Свердлова, 40) работает экскаватор. Об этом Псковскому агентству информации сообщил очевидец.

Рабочие снесли веранды, сейчас идет демонтаж ограждения вокруг здания. Все обломки свозят во внутренний двор, где ранее располагались десткие площадки.