У прибывших из Индии в Псков студентов выявили коронавирус

15:55, 27 апреля 2021, ПАИ

Коронавирус выявили у 11 прибывших из Индии в Псков студентов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

В Псков прибыли 67 студентов из Индии, обучающихся в ПсковГУ. Как того требует регламент, вся группа была помещена в обсерватор и направлена на дополнительное ПЦР-тестирование. В результате у 11 студентов был выявлен коронавирус.

Сейчас студенты на карантине, университет принял все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Роспотребнадзор начал эпидрасследование – установление круга контактных лиц, определение места заражения и штамма инфицированных.

Губернатор отметил, что это ещё одно напоминание о том, что вирус никуда не ушёл и опасность более чем актуальна.

На майские праздники в Псковской области уже забронированы гостиницы, дачники приезжают на свои участки, многие просто транзитом путешествуют между субъектами.

Глава региона добавил, что крайне важно это учитывать при планировании выходных и призвал ограничить круг контактов, избегать мест скопления людей, минимизировать перемещение внутри региона. Также соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Также Михаил Ведерников отдельно поблагодарил каждого, кто прислушался и успел вакцинироваться к наступлению опасного эпидсезона.