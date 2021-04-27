Во всех муниципалитетах Псковской области работают волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды»

16:32, 27 апреля 2021, ПАИ

Во всех муниципалитетах Псковской области работают волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом заявил руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Михаил Васильев на пресс-конференции, посвященной проведению рейтингового голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в медиацентре Псковского агентства информации 27 апреля.

По словам Михаила Васильева, добровольцы зарегистрировались на портале добро.ру, прошли обучение и в каждом муниципалитете ждут граждан, кто не может проголосовать за территории на дому или на устройстве. Волонтеры помогут с этой задачей.

Кроме того, он подчеркнул, что информация о голосовании за объекты благоустройства была опубликована во всех районных газетах, Центре управления регионом, работает специальная горячая линия.

Михаил Васильев не исключает, что в работе по благоустройству территорий могут принять участие сами волонтеры: «Если будет запрос или проблема, которую нужно решить при помощи рук добровольцев, то почему нет».