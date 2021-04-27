Наказание за повторное вождение в нетрезвом виде могут ужесточить

16:35, 27 апреля 2021, ПАИ

Наказание за повторное вождение в нетрезвом виде могут ужесточить, сообщают «Известия».

Сейчас максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы. Законопроект предполагает увеличение штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

Законопроект рассмотрят после майских праздников в приоритетном порядке.

Кроме того, если закон вступит в силу, осужденный не сможет занимать ряд должностей в течение шести лет. Сейчас эта мера применяется в течение трех лет.