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Происшествия

Наказание за повторное вождение в нетрезвом виде могут ужесточить

Наказание за повторное вождение в нетрезвом виде могут ужесточить, сообщают «Известия».

Сейчас максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы. Законопроект предполагает увеличение штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет. 

Законопроект рассмотрят после майских праздников в приоритетном порядке.

Кроме того, если закон вступит в силу, осужденный не сможет занимать ряд должностей в течение шести лет. Сейчас эта мера применяется в течение трех лет.

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