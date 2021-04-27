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Общество

В Псковской области нарастят мощность для стабилизации работы портала для голосования за объекты благоустройства

Нагрузка при голосовании за объекты благоустройства на сайте платформы 60.gorodsreda.ru оказалась настолько велика, что портал подвисал. Разработчики обещали нарастить мощность для стабилизации работы сайта. Об этом сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, голосование на портале сейчас занимает порядка двух минут, потому что платформа немного подвисает из-за старта голосования по всей России. В течение суток разработчики нарастят мощность для стабилизации работы сайта, заверил Денис Матвеев.

Напомним, голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Все это время в волонтёрских пунктах можно будет получить информационную помощь для последующего голосования дома или техническую поддержку с тем, чтобы сразу сделать свой выбор.

Участвовать в выборе объектов благоустройства могут все жители Псковской области в возрасте от 14 лет. В рамках проекта в регионе представлены к голосованию 96 территорий.

Голосование устроено максимально просто – пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить. Проголосовать можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги».

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