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Команда ПсковГУ победила в Кубке Псковской области по спортивному ориентированию

Студентки первого курса Института образования и социальных наук ПсковГУ Егорченко Алина и Егорченко Полина заняли 1 и 3 места на Кубке Псковской области по спортивному ориентированию. Соревнования приурочены к празднованию Дня Победы и состоялись в Идрице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Тренеры команды: сотрудники кафедры физической культуры и здоровьесбережения, доцент Алексей Никитин и старший преподаватель Артем Момент.

Идрица — поселок в Себежском районе Псковской области. Это место связано с полотнищами, которые выносят во время парадов 9 Мая. Ведь на Знамени Победы начертано: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 С. К. 3 У. А. 1 Б. Ф.». Это знамя 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, которая получила такое название в результате беспрецедентных по ожесточенности и кровопролитию боев, освободив Идрицу от немецкой оккупации 12 июля 1944 года. После этого дивизия с боями продолжала свой путь до Берлина, где в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года ее бойцы водрузили на крышу здания Рейхстага флаг, ставший впоследствии Знаменем Победы.

Сейчас знамя помещено на вечное хранение в Центральный музей Вооруженных сил. Но его копии есть в тысячах городов и поселков по всему миру.

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