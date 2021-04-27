По факту жалобы на главврача Островской больницы проводят проверку

17:08, 27 апреля 2021, ПАИ

В комитете по здравоохранению находится на контроле ситуация с жалобой на главного врача Островской межрайонной больницы, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Ранее на сайте губернатора Псковской области появилась жалоба от имени бывшего заведующего хирургическим отделением и членов коллектива ГБУЗ «Островская межрайонная больница», который просит остановить произвол и коррупцию в медучреждении.

«Главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва уже подала в ОМВД и прокуратуру заявление, в котором говорит о том, что своим письмом Мамаев А. Г. порочит её честь и достоинство, - отметили в комитете по здравоохранению области. - Также было проведено собрание с коллективом хирургического отделения и со всеми лицами, указанными в письме. Выяснилось, что сотрудники хирургического отделения о письме ничего не знают, письмо не писали и свои подписи под ним не ставили».