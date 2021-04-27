У Госавтоинспекции Псковской области появился Telegram-канал
Telegram-канал появился у Госавтоинспекции Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Данный ресурс носит информационный характер. Подписчики смогут узнать о последних новостях о перекрытии дорог, авариях и мероприятиях, которые проводятся сотрудниками полиции.
Также на канале будет выкладываться информация о новых изменениях в законодательстве в области дорожного движения. Присоединиться к «Госавтоинспекции Псковской области» можно здесь.
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