У Госавтоинспекции Псковской области появился Telegram-канал

17:18, 27 апреля 2021, ПАИ

Telegram-канал появился у Госавтоинспекции Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Данный ресурс носит информационный характер. Подписчики смогут узнать о последних новостях о перекрытии дорог, авариях и мероприятиях, которые проводятся сотрудниками полиции.

Также на канале будет выкладываться информация о новых изменениях в законодательстве в области дорожного движения. Присоединиться к «Госавтоинспекции Псковской области» можно здесь.