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Общество

О нововведениях в сфере охраны труда рассказали руководителям профсоюзных первичек Пскова

В Псковском областном совете профсоюзов сегодня, 27 апреля, состоялся информационный семинар для председателей первичных профсоюзных организаций дошкольных образовательных учреждений и школ Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

В ходе мероприятия советник председателя облсовпрофа Надежда Партхаль рассказала о глобальных новшествах в законодательстве: о существенном изменении правил по охране труда, об отмене большинства инструкций, о новом порядке прохождения медицинского осмотра, о порядке организации обучения работников по охране труда и проверке знаний.

«Законодательство в области охраны труда регулярно обновляется и пересматривается. В 2021 году изменения добавили массу работы специалистам в этой сфере. Так, на сегодняшний день вступили в силу 38 новых правил по охране труда, однако это не конец и законодательную базу ещё ждут нововведения», – отметила Надежда Партхаль.

В Псковском облсовпрофе напомнили, что ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Цель праздника – содействие предотвращению несчастных случаев и заболеваемости на рабочих местах.

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