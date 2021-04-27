Михаил Ведерников провёл личный приём граждан по поручению президента

17:51, 27 апреля 2021, ПАИ

27 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел личный прием граждан по поручению президента РФ, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одна из заявительниц, проживающая в поселке Красногородск, обратилась от имени жителей улицы Пионерской для решения вопроса по ремонту здесь дорожного покрытия. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в свою очередь подтвердил, что состояние дороги на данной улице неудовлетворительное.

Для приведения в порядок дороги предусмотрена субсидия в рамках дорожной деятельности. В перечень работ войдут расчистка полосы отвода, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, ремонт двух водопропускных труб и укладка двух слоев асфальтобетона. Полный ремонт улицы планируется провести в два этапа. При этом Василий Осипов отметил, что если муниципалитет разыграет двухлетний контракт, то подрядная организация может физически выполнить все работы уже в текущем году.

«Давайте в качестве поручения мы зафиксируем выполнение работ по двухгодичному контракту, но для себя задачу поставим до конца года работы полностью по дороге выполнить», — отметил Михаил Ведерников.

Ряд вопросов был направлен из Великих Лук. Так, одна из жительниц города обратилась с просьбой оказать содействие в вопросе переселения из аварийного жилья. Василий Осипов рассказал, что многоквартирный дом включен в третий этап расселения аварийного жилья со сроками на 2021–2022 годы. При этом часть квартир удалось расселить раньше при активном взаимодействии с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Вице-губернатор подчеркнул, что оставшихся жильцов планируется обеспечить квартирами до конца года, в том числе за счет покупки жилплощади в новостройках, которые будут сданы в декабре текущего года.

Глава региона подчеркнул, что с собственниками аварийного жилья необходимо вести адресную работу, прислушиваться к пожеланиям. Вопрос будет находиться на контроле губернатора до полного исполнения.

Житель Великих Лук обратился за поддержкой по вопросу ремонта бюста А. С. Пушкина в Великих Луках, который располагается в сквере имени великого писателя. «Каждый год проводится восстановительный ремонт пьедестала, но обычно через 2–3 месяца краска отслаивается, появляются трещины», — отметил заявитель и добавил, что посещают сквер не только жители города, но и гости, в том числе зарубежные.

Михаил Ведерников поблагодарил жителя Великих Лук за неравнодушие к облику общественных пространств города, а также передал слово главе Администрации Великих Лук для того, чтобы она доложила о принимаемых мерах по приведению бюста писателя в порядок.

Любовь Романова рассказала, что к настоящему моменту проведены подбор соответствующих стройматериалов, а также обсуждение технологической организации процесса ремонтных работ. Все восстановительные мероприятия планируется завершить на объекте к 15 мая. Если ситуация с отслаиванием краски повторится, то подрядная организация будет проводить ремонт бюста в рамках гарантийных обязательств.

«Я дам поручение региональному комитету по охране объектов культурного наследия, чтобы в Великие Луки прибыли специалисты и дали рекомендации по приведению бюста в порядок. Отдельно прошу доложить, каким образом будут выполнены работы», — заметил губернатор.

В завершение было рассмотрено обращение жительницы Дновского района о проведении ремонта памятника воинам Советской Армии, погибшим в 1944 году. Монумент находится в деревне Искра. «Мы убедительно просим, чтобы к очередному Дню Победы нам оказали содействие в ремонте памятника и благоустройстве территории», — отметила заявительница.

Михаил Ведерников отметил, что все главы муниципалитетов ответственно подходят к работе по сохранению памяти о павших воинах, и передал слово руководителю Дновского района Михаилу Шауркину. Он в свою очередь отметил, что на ремонт памятника в рамках профильной целевой программы направлено более 120 тыс. рублей. Здесь будет заменено ограждение, проведено укрепление фундамента памятника и окрашивание монумента.

«Работы необходимо завершить 8 мая, чтобы в День Победы люди могли прийти и почтить память павших», — подчеркнул глава региона и поблагодарил заявительницу за трепетное отношение к памяти о павших воинах.