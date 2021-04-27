Дизайн-код пришёл в Печоры

18:59, 27 апреля 2021, ПАИ

26 апреля состоялись публичные слушания по проекту Правил благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории городского поселения.Об этом Псковскому агентству информации сообщила районная газета «Печорская правда».



Главной темой слушаний стало обсуждение дизайн-кода. Это свод правил оформления и размещения вывесок в городском поселении, которое делится на историческую и типовую зону.



К исторической зоне относятся Изборск и центральная часть Печор.



Остальные населенные пункты, а также «спальные районы» города (улицы Заводская, Юбилейная, Индустриальная, Мелиораторов, Вокзальная) относятся к типовой зоне.



Основное правило дизайн-кода – все вывески в исторической зоне должны быть без подложки, чтобы не закрывать фасады и прочие конструкции. А также выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.



После принятия Дизайн-кода, это произойдёт ориентировочно к середине лета 2021 года, всем юридическим и физическим лицам, имеющим вывески, будет отведен год на то, чтобы привести внешний вид своих торговых точек в соответствие с Правилами.



За основу дизайн-кода городского поселения «Печоры» взяты наработки администрации города Пскова, которые были приняты в 2020 году. В областном центре уже идёт замена вывесок.



На публичных слушаниях присутствовали представители администрации городского поселения «Печоры», руководство района, депутаты муниципального и городского уровней.



К сожалению, из горожан на публичные слушания пришла только Надежда Николаевна Баранова. Она - человек с активной жизненной позицией, которой не безразлична судьба города. Ее вопросы, замечания, наблюдения и предложения, а также инициативы людей по проекту Правил благоустройства, поступившие в администрацию ГП «Печоры», тоже обсуждались на публичных слушаниях.



Если местные жители примут активное участие в жизни города не только критикой, но и высказывая интересные, рациональные идеи, делая конкретные предложения, то город заметно преобразится в лучшую сторону.