Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дизайн-код пришёл в Печоры

В Печорах прошли слушания по по проекту Правил благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории городского поселения. Фото газеты «Печорская правда»

26 апреля состоялись публичные слушания по проекту Правил благоустройства, санитарного состояния и озеленения территории городского поселения.Об этом Псковскому агентству информации сообщила районная газета «Печорская правда».

Главной темой слушаний стало обсуждение дизайн-кода. Это свод правил оформления и размещения вывесок в городском поселении, которое делится на историческую и типовую зону.

К исторической зоне относятся Изборск и центральная часть Печор.

Остальные населенные пункты, а также «спальные районы» города (улицы Заводская, Юбилейная, Индустриальная, Мелиораторов, Вокзальная) относятся к типовой зоне.

Основное правило дизайн-кода – все вывески в исторической зоне должны быть без подложки, чтобы не закрывать фасады и прочие конструкции. А также выдержаны в едином стиле и цветовой гамме.

После принятия Дизайн-кода, это произойдёт ориентировочно к середине лета 2021 года, всем юридическим и физическим лицам, имеющим вывески, будет отведен год на то, чтобы привести внешний вид своих торговых точек в соответствие с Правилами.

За основу дизайн-кода городского поселения «Печоры» взяты наработки администрации города Пскова, которые были приняты в 2020 году. В областном центре уже идёт замена вывесок.

На публичных слушаниях присутствовали представители администрации городского поселения «Печоры», руководство района, депутаты муниципального и городского уровней.

К сожалению, из горожан на публичные слушания пришла только Надежда Николаевна Баранова. Она - человек с активной жизненной позицией, которой не безразлична судьба города. Ее вопросы, замечания, наблюдения и предложения, а также инициативы людей по проекту Правил благоустройства, поступившие в администрацию ГП «Печоры», тоже обсуждались на публичных слушаниях.

Если местные жители примут активное участие в жизни города не только критикой, но и высказывая интересные, рациональные идеи, делая конкретные предложения, то город заметно преобразится в лучшую сторону.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

Владимиру Путину шьёт уральский дизайнер
27 апреля 2021

Состоялось освящение новых колоколов в храме Святителя Николая посёлка Красногородска
27 апреля 2021

6 млрд рублей дополнительно выделит Правительство РФ на поддержку пригородных поездов
27 апреля 2021

Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
27 апреля 2021

Дизайн-код пришёл в Печоры
27 апреля 2021

Татьяна Голикова: Ситауация с коронавирусом в стране достаточно стабильная. Но это хрупкая стабильность
27 апреля 2021

Открытая торговля. Частники на рынке «Нива» недовольны обновлённой точкой
27 апреля 2021

Бетонная авиабомба люфтваффе обезврежена в Палкинском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...