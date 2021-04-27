Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
Блогера Reeflay, у которого в прямом эфире умерла девушка, приговорили к 6 годам колонии строгого режима.
Станислава Решетняка признали виновным в смерти его подруги Валентины Григорьевой. Девушка погибла во время треш-стрима блогера — 2 декабря он поссорился с Григорьевой, избил ее и выгнал на мороз. Когда он занес ее в квартиру, она умерла — Решетняк пытался реанимаировать ее и "оплакивал" в прямом эфире, стрим прекратился только после прихода полицейских.
Сам блогер признал вину и раскаялся.
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