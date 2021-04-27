6 млрд рублей дополнительно выделит Правительство РФ на поддержку пригородных поездов

19:48, 27 апреля 2021, ПАИ

Правительство РФ выделит почти 6 млрд рублей дополнительных субсидий на поддержку пригородных ж/д перевозчиков и свыше 5,5 млрд рублей на поддержку пассажирских поездов дальнего следования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщил телеграм-канал «1520.Всё о РЖД».



​«Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе - к местам отдыха. За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты. Обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов», - сообщил премьер.

Средства предполагается выделить из резервного фонда правительства. Распорядителем субсидий будет Росжелдор.



В РЖД и ФПК сообщают об увеличении количества поездов на майские праздники. Однако очевидно, что спрос значительно превышает предложение. По ключевым направлениям из Москвы билетов на вечер 30 апреля - утро 1 мая давно нет. Назначенных дополнительных поездов не хватает.

