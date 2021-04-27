Состоялось освящение новых колоколов в храме Святителя Николая посёлка Красногородска

20:24, 27 апреля 2021, ПАИ

Сегодня, 27 апреля, в Красногородском храме Святителя Николая Чудотворца состоялось торжественное освящение новых колоколов и подъём их на колокольню. Об этом написала газета «Заря».

В освящении принял участие наш правящий архиерей, епископ Великолукский и Невельский, Преосвященнейший Владыка Сергий. Он подчеркнул, что колокольный звон всегда оповещал прихожан о приближающихся важных событиях и пожелал, чтобы наши колокола несли красногородцам только благие вести.



Четыре новых колокола для красногородской звонницы помогли приобрести благотворители. Поздравляя прихожан с этим поистине историческим событием, Владыка отметил, что «Господь благословит помогавших людей, даст им здоровья и приумножит их труды и дела».



В торжественной обстановке колокола были подняты на колокольню. Владыка Сергий сделал первый символический удар в новый колокол, после чего они зазвучали на всю округу новым переливчатым звоном, вселяя в сердца прихожан умиротворение и веру в завтрашний день.