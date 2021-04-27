Мужчина пострадал в результате пожара в Пскове
В Пскове в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, 27 апреля около 21:00 в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома на Красноармейской набережной,13 произошло возгорание. Пострадал мужчина.
На месте происшествия работает газодымозащитная служба МЧС России. Тушение продолжается. Идёт эвакуация жильцов верхних этажей дома.
Пострадавший, предположительно в тяжелом состоянии, с различными ожогами передан бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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