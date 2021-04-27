Мужчина пострадал в результате пожара в Пскове

21:43, 27 апреля 2021, ПАИ

В Пскове в результате пожара пострадал мужчина. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительным данным, 27 апреля около 21:00 в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома на Красноармейской набережной,13 произошло возгорание. Пострадал мужчина.

На месте происшествия работает газодымозащитная служба МЧС России. Тушение продолжается. Идёт эвакуация жильцов верхних этажей дома.

Пострадавший, предположительно в тяжелом состоянии, с различными ожогами передан бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.