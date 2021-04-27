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Россия вернула всех отдыхающих из Турции

Из Турции вернули всех российских туристов. Фото: Murad Sezer/Reuters

Семь российских авиакомпаний завершили вывозную программу из Турции, сообщает Росавиация. Авиакомпании вернули домой всех россиян

С 23 по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 вывозных рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.. Домой вернулись почти 7 тысяч туристов. Еще 470 человек доставили на родину из Занзибара.  Ранее телеканал «Санкт-Петербург» рассказывал, что с 29 апреля по 17 мая в Турции вводится полный локдаун.

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