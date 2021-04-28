Отправиться на пасеку советует сегодня народный календарь

07:37, 28 апреля 2021, ПАИ

28 апреля церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, сообщает calend.ru. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.

В народе в этот день полагалось осматривать пасеки и омшаники, проверять, здоровы ли пчелы, хорошо ли они пережили зиму. В случае тепла и появления первых цветов ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили люди. Другие соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина, из которых готовили целебные настои. Считалось, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть». Однако после этого нельзя было употреблять ягоды с дерева, иначе боль могла вернуться.