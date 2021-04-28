Химической безопасности посвящен сегодняшний день

08:32, 28 апреля 2021, ПАИ

Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за права человека от химической опасности, или День химической безопасности. Как сообщает calend.ru, поводом для учреждения праздника послужили трагические события, произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия).

В этот день в 1974 году при выпуске новой партии оружия произошел пожар – на заводе загорелся недостроенный цех готовой продукции. Сгорели авиационные бомбы, начиненные опасным и токсичным V-газом, в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. По счастливой случайности и благодаря усилиям рабочих авария не вырвалась за пределы города. По оценкам специалистов, последствия данной техногенной катастрофы сравнимы с последствиями Чернобыльской. Информация о происшествии и его последствиях долго скрывалась и стала доступна населению только в 1990-х годах по инициативе экологов и природоохранных организаций.

В этот день природоохранные и экологические организации и представители общественности в регионах проводят различные экологические акции, семинары, пресс-конференции, информационные кампании в СМИ и другие мероприятия. Также проходит сбор подписей в адрес президента и Госдумы РФ с конкретными предложениями по законодательному обеспечению права на жизнь людей в окружающей среде, свободной от вредной для здоровья человека и природы химии. Еще одним важным экологическим вопросом для России является уничтожение старого химического оружия.

Право людей на жизнь в безопасной окружающей среде гарантировано Конституцией РФ.