Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Химической безопасности посвящен сегодняшний день

Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за права человека от химической опасности, или День химической безопасности. Как сообщает calend.ru, поводом для учреждения праздника послужили трагические события, произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия).

В этот день в 1974 году при выпуске новой партии оружия произошел пожар – на заводе загорелся недостроенный цех готовой продукции. Сгорели авиационные бомбы, начиненные опасным и токсичным V-газом, в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. По счастливой случайности и благодаря усилиям рабочих авария не вырвалась за пределы города. По оценкам специалистов, последствия данной техногенной катастрофы сравнимы с последствиями Чернобыльской. Информация о происшествии и его последствиях долго скрывалась и стала доступна населению только в 1990-х годах по инициативе экологов и природоохранных организаций.

В этот день природоохранные и экологические организации и представители общественности в регионах проводят различные экологические акции, семинары, пресс-конференции, информационные кампании в СМИ и другие мероприятия. Также проходит сбор подписей в адрес президента и Госдумы РФ с конкретными предложениями по законодательному обеспечению права на жизнь людей в окружающей среде, свободной от вредной для здоровья человека и природы химии. Еще одним важным экологическим вопросом для России является уничтожение старого химического оружия.

Право людей на жизнь в безопасной окружающей среде гарантировано Конституцией РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

28 апреля 2021

На улице Бастионной в Пскове завершено фрезерование покрытия
28 апреля 2021

Очаг коронавируса выявлен в Новоржевской школе
28 апреля 2021

Ещё 65 человек заразились коронавирусом в Псковской области
28 апреля 2021

Видео: В Пскове прошли «Чистые игры»
28 апреля 2021

Новая вакцина от оспы может появиться в России к осени
28 апреля 2021

Псковские десантники возвращаются с учений в Крыму

28 апреля 2021

День работника скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля
28 апреля 2021

О лисах, аистах и о медиках — в новом «Хорошем дайджесте»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...