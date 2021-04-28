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Новая вакцина от оспы может появиться в России к осени

К осени специалисты ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планируют завершить клинические испытания уникальной вакцины от натуральной оспы. В случае успешного окончания эксперимента Минздрав может зарегистрировать препарат в те же сроки, пишет газета «Известия».

Все стадии доклинических исследований вакцина уже прошла. Также завершилась первая фаза клинических исследований на 60 добровольцах, которая длилась два года. Сейчас вакцину проверяют на 334 добровольцах.

Директор центра Ринат Максютов заметил, что в последние годы стало больше случаев заражения человека близкородственными вирусами. «Это вирусы оспы коров и обезьян. Более того, достижения синтетической биологии последних лет демонстрируют возможность синтеза вируса натуральной оспы искусственно», — пояснил ученый.

Новый препарат представляет собой ослабленный живой вирус осповакцины (вирус, используемый для приготовления вакцины против натуральной оспы человека) с шестью «выключенными» генами вирулентности. В результате модификации получилась генетическая композиция, которая оптимально формирует иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.

Созданная вакцна относится уже к четвертому поколению таких препаратов. Это интеллектуальные генно-инженерные вакцины, в которых разработчики могут целенаправленно менять свойства.

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