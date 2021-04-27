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Экономика

Правила выдачи льготных кредитов МСП изменятся в России

Правительство РФ пересмотрит программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке ЦБ РФ 2,75%. Как сообщает газета «Известия», согласно проекту постановления кабмина субсидирование банков на выдачу таких кредитов предлагается уменьшить втрое, а максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн.

Программа льготных кредитов для МСП заработала в начале 2019 года. На фоне пандемии весной 2020 года в программу вносились изменения. Тогда власти смягчили требования к заемщикам, льготные займы разрешили брать микропредприятиям в сфере торговли.

В конце марта глава Минэка Максим Решетников предупредил, что условия программы придется скорректировать по мере восстановления экономики. «Мы достаточно резко сняли все ограничения [по льготной программе] в период пандемии. Наверное, надо их еще раз посмотреть. Вернуться обратно к фокусу на инвестиционных кредитах, подумать, где и в каких отраслях по-прежнему нужны оборотные [кредиты], и, может быть, только для нескольких сфер их оставить в рамках переходного режима», — пояснил министр.

Уровень компенсации кредитным организациям дешевой процентной ставки также планируется урезать. Также будет введён запрет на получение льготных кредитов для компаний, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.

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