Псковские десантники возвращаются с учений в Крыму

07:59, 28 апреля 2021, ПАИ

Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, принимавшие участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

Уже началась переброска личного состава самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома Кировское в Крыму в Кресты в Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в пункты дислокации воинскими эшелонами.

Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов, самолёты совершат более 30 вылетов для доставки личного состава и техники ВДВ.