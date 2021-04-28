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Видео: В Пскове прошли «Чистые игры»

24 апреля в Пскове прошёл экологический квест «Чистые игры». Эта игра – развитие идеи субботника, хорошо известного ещё с советских времён. Однако отличие в том, что это мероприятие исключительно добровольное и даёт возможность не только сделать место нашего проживания чище, но и посоревноваться в том, кто сделает это лучше, и по итогам получить за это призы, а также весело и с пользой провести время вместе с семьей или коллегами по работе.

В этом году соревнования проходили на берегу реки Великой в районе Овсища, в них приняли участие 24 команды. За определенное время участникам нужно было собрать максимальное количество мусора, тренируясь это делать раздельно и с презентацией публике своих самых необычных находок.

Несмотря на неприветливую погоду, соревнования проходили весело и в атмосфере всеобщего позитива.

Компания регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – филиал ООО «Экопром» – уже традиционно поддерживает «Чистые игры». Регоператор обеспечил участников мешками для сбора и организовал вывоз собранного мусора.

А команда «Экопрома», участвовавшая в квесте, заняла первое место среди корпоративных команд и победила в номинации «Лучшая находка».

Подробности – в нашем видеосюжете.

Компания «Экопром» выражает благодарность всем неравнодушным и присоединившимся к данному мероприятию по совершенствованию экологической обстановки.

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