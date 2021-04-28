Встреча с московским писателем Антоном Секисовым состоится в «Ветке»

11:05, 28 апреля 2021, ПАИ

Образовательный проект «Ветка» приглашает псковичей на встречу с современным московским писателем Антоном Секисовым. Об этом сообщается в группе проекта.

Первая книга Антона Секисова «Кровь и почва» вышла в 2015 году. Роман, сочетающий в себе реализм и фантасмагорию, был номинирован на премию Национальный бестселлер, а его автора высоко оценили за свежий искусный язык, за умение шутить и за качество прозы.

В последующие пять лет писатель не раз попадал в Длинный список литературной премии «Национальный бестселлер» — в 2017 со сборником «Через лес», в 2019 с повестью «Реконструкция», а в этом году с новым произведением «Бог тревоги».

Встреча с писателем состоится в эту пятницу, 30 мая, в Новом зале Псковского театра. Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной записи через сообщение группе.